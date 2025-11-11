Paraná - O Paraná passa a ter a partir desta terça-feira (11) mais 429 policiais penais em ação em todo o Estado. Nomeados pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e empossados em solenidade realizada no Palácio Iguaçu, o novo grupo de servidores passa a integrar oficialmente o Quadro Próprio da Polícia Penal do Paraná (PPPR) fortalecendo a estrutura dessa força de segurança e ampliando a capacidade operacional do sistema prisional no Paraná. Os novos servidores foram aprovados em concurso público realizado em 2024.

Com esse reforço no quadro, a PPPR passa a contar com 2.960 servidores ativos, distribuídos em unidades prisionais de todas as regiões do Paraná. A formação desses policiais penais permite melhorias nas rotinas de segurança, custódia, escolta, vigilância e tratamento penal, além de contribuir para a ampliação de programas de capacitação, investimentos em tecnologia e ações de reintegração social.

“É mais segurança para a população. Estamos reforçando sempre a estrutura de todas as forças de segurança, mas em especial a polícia penal, a responsável pela gestão penitenciária do Paraná. Estamos equipando cada vez mais esses profissionais”, comentou o governador. “Hoje estamos chamando os 429 policiais penais e nesta semana vamos entregar 2.800 pistolas Glock a esses profissionais, mais 500 fuzis. Mais tecnologia. Tudo isso é para dar tranquilidade para as famílias paranaenses”.

O governador destacou, ainda, que o esforço do Governo do Estado tem se refletido no dia a dia da população. “Estamos vivendo com o menor índice de criminalidade da nossa história. Diminuímos em 80% o roubo no estado do Paraná. Os homicídios também caíram. Isso é fruto de organização, muito investimento e acima de tudo de um time muito motivado, comprometido e de gente séria trabalhando”, finalizou.

Segurança e Atuação da Polícia Penal

A Polícia Penal é uma polícia discreta, que as pessoas muitas vezes não percebem, mas é importantíssima para a sociedade, segundo enfatizou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. “Ela faz a custódia das pessoas que cometem crime, faz a ressocialização daqueles que procuram a reinserção e também tem um papel fundamental no combate ao crime organizado. É dos presídios que saem determinações para roubos, para golpes, entre outros crimes. A inteligência da polícia penal tem somado muito nesse sentido”, afirmou o secretário.

A cerimônia de posse representou momentos históricos na consolidação da Polícia Penal do Paraná (PPPR), que é relativamente nova, tendo sido criada oficialmente em 2021. Os novos policiais penais são os primeiros nomeados desde a implantação do quadro próprio da corporação. Aprovados no concurso público de maio de 2024, eles são também pioneiros por integrarem a primeira turma do Curso de Formação Profissional da PPPR, que é coordenado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário (Espen) e foi concluído em março deste ano.

Durante o evento, o governador Ratinho Junior destacou que o orçamento da Segurança Pública passou de R$ 2 bilhões, em 2019, para R$ 8 bilhões. Esse aporte é visto pelo secretário Hudson como uma vitória para a segurança pública. “É um investimento na qualidade de vida tanto quanto na segurança, porque sem segurança não se faz nada, não se vai à escola tranquilo, ao mercado, ao trabalho. Não se tem lazer. A segurança é licença para muita coisa”, acrescentou Teixeira.

O impacto financeiro previsto com a incorporação dos novos servidores é de R$ 37.065.599,98 para o exercício de 2026, investimento que reflete a prioridade do Estado em valorizar seus profissionais e modernizar o sistema prisional.