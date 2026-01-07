Paraná - O Paraná apresentou a maior queda entre todos os estados brasileiros em ocorrências de tentativa de homicídio e casos de homicídio doloso – quando se tem intenção de matar – nos períodos de janeiro a novembro de 2025 (2.339), ante o mesmo recorte de 2024 (1.701). A queda é de 27,28% nesses dois indicadores. Os dados são da plataforma do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), alimentada pelos estados, e foram organizados pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp).

Outros estados também apresentaram queda para esses dois indicadores de criminalidade no mesmo recorte comparativo, tais como: São Paulo (1,13%), Rio de Janeiro (2,92%), Rio Grande do Sul (17,50%), Santa Catarina (8,52%), Minas Gerais (20,7%) e Goiás (11,69%). Estados como Rio Grande do Norte, Acre, Tocantins e Maranhão, apresentaram um aumento na quantidade dessas ocorrências no intervalo dos anos.

“Modernizamos e integramos o trabalho e infraestrutura das nossas forças de segurança nos últimos anos. Por conta disso, estamos quebrando recordes de baixa criminalidade de maneira consistente, que mostram o enfraquecimento da criminalidade no estado como nunca se viu, trazendo como consequência um convívio mais seguro para a nossa sociedade”, afirma o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

Um fator que ajuda a explicar os números é o fortalecimento das forças de segurança. Os orçamentos foram incrementados anualmente desde 2019. A partir de um investimento planejado desses recursos foram adquiridas tecnologia em armamentos e equipamentos que são referência mundial, como helicópteros, câmeras com inteligência artificial, tasers, fuzis, scanners, embarcações, óculos para operações noturnas, entre outros.