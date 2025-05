Paraguaio é preso ao tentar entrar no Brasil com R$ 132 mil em contrabando

Foz do Iguaçu - Na manhã de quinta-feira (01/05), servidores da Divisão de Fiscalização de Bagagens (Dibag) abordaram um veículo para averiguação de rotina na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, entre Brasil e Paraguai. Durante a verificação, um fundo falso foi encontrado no carro que transportava smartphones.

O responsável pela mercadoria era um homem paraguaio. O volume de itens somou o valor de R$132.822,49. Os aparelhos celulares não foram declarados perante a Receita Federal e apresentavam aparente destinação comercial, configurando o crime de descaminho.

Apreensão e Detenção

O condutor do veículo foi detido e conduzido para a Polícia Federal para as devidas providências previstas na legislação. O carro e as mercadorias foram encaminhados para a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu para destinação correta, conforme indica o protocolo.

Atuação da Receita Federal em Foz do Iguaçu

A Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu conta com os esforços da Divisão de Fiscalização de Bagagens (Dibag) e da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) nas zonas primárias e secundárias da fronteira, contribuindo constantemente para a segurança e economia nacional em regiões transfronteiriças.