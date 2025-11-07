Pai é preso por crime sexual contra a própria filha em Cascavel; Delegada comenta o caso

Cascavel - O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes de Cascavel – NUCRIA informa que, na data de hoje, 07 de novembro de 2025, foi realizada a prisão em flagrante de um homem de 38 anos, suspeito da prática de crime sexual contra sua filha, uma criança de 08 anos de idade. A delegada Thais Regina Zanatta, do NUCRIA de Cascavel deu mais detalhes do caso:

A prisão foi efetivada após denúncia anônima relatando situação presenciada durante evento público realizado no Parque de Exposições de Cascavel – Expovel, no dia 06 de novembro de 2025.

Segundo a denúncia, o suspeito teria praticado toques inadequados nas partes íntimas da criança, mesmo diante das evidentes tentativas da vítima de se afastar.

Imediatamente após o recebimento da denúncia, este Núcleo Especializado procedeu à verificação preliminar das informações e à identificação das partes envolvidas. Em cumprimento à Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, foi realizada escuta especializada com a vítima, em ambiente adequado e com acompanhamento de profissional qualificada.