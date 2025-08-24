Padre suspeito de abusar de menores de idade é preso em ação do Nucria de Cascavel

Cascavel - A Polícia Civil do Estado do Paraná, por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel, informa que na manhã deste domingo (24/08/2025) foi deflagrada a operação “LOBO EM PELE DE CORDEIRO”, sendo cumpridos mandados de prisão temporária e busca e apreensão contra um padre de 41 anos da Igreja Católica.

O inquérito policial foi instaurado em 16 de julho de 2025, com base no Relatório Técnico nº 122417/2025 elaborado pela Agência Regional de Inteligência do 5º Comando Regional de Polícia Militar, que trouxe informações preliminares sobre possíveis ocorrências de abuso sexual contra menores de idade.

As investigações revelaram um padrão de comportamento predatório que se estende desde 2010, quando o investigado ainda era seminarista. Segundo as apurações, as vítimas seriam jovens envolvidos em atividades religiosas e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, possivelmente atraídos por ofertas de dinheiro, viagens, presentes e convites para pernoitar na residência do padre.

O investigado foi afastado de suas funções eclesiásticas em 14 de agosto de 2025 pela Diocese de Cascavel, após as primeiras evidências do caso virem à tona. Durante o período investigado, o padre atuava como pároco de uma igreja católica na região de Cascavel/PR.

As investigações também identificaram irregularidades na gestão financeira da paróquia em que ele exerceu suas funções até o final do ano de 2024 e o exercício ilegal da medicina através de “terapias complementares” oferecidas em consultório próprio. Foi apurado ainda um histórico preocupante, incluindo tentativa de abuso contra outro seminarista em 2010, em município da região, demonstrando a reincidência no comportamento criminoso.