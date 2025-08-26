Padre preso, homenageado em 2022, e denúncias contra arcebispo falecido não repercutem na Câmara

Cascavel - A prisão de um padre de 41 anos em Cascavel, acusado de abuso sexual contra menores de idade, desencadeou uma onda de denúncias que atingiram inclusive um arcebispo já falecido da cidade, citado em relatos de acobertamento e de assédio. Enquanto a polícia aprofunda as investigações e a atual Arquidiocese se posiciona publicamente, a chamada “bancada da hóstia” da Câmara de Cascavel — formada por vereadores eleitos com forte apoio da Igreja Católica — manteve absoluto silêncio em plenário.

Segundo a delegada Thais Regina Zanatta, titular do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes), os casos que resultaram na prisão temporária do religioso são investigados desde julho de 2025. No último dia 14 de agosto a Arquidiocese de Cascavel já havia afastado o padre das funções eclesiásticas.

“Os fatos se iniciaram entre 2009 e 2010 com uma tentativa de estupro de vulnerável, quando esse padre ainda era seminarista. Apesar de a vítima ser maior de 18 anos, estava em estado de sonolência, por isso é considerada vulnerável pela legislação penal. Esse caso foi levado ao arcebispo da época, mas nada foi feito. Houve um acordo para silenciar o episódio”, afirmou a delegada.

A delegada ainda detalhou o modo de atuação do investigado. “Há relatos de que crianças dormiam no quarto do padre, inclusive em sua cama. Já em 2019, outra vítima, um ex-usuário de drogas, relatou ter sido dopado e abusado enquanto pernoitava na casa paroquial”, disse.

Até o momento, três vítimas foram identificadas, todas homens, mas o número pode aumentar. “Algumas pessoas seriam ouvidas como testemunhas, mas durante a oitiva identificamos que também eram vítimas. Muitas não se reconheciam como tal, porque na época tinham entre 13 e 15 anos”, explicou Zanatta.

Denúncias

Em um dos depoimentos, um ex-seminarista, descreveu situações ocorridas dentro da própria Cúria Metropolitana.