Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná cumpriu, nesta segunda-feira (02), em Cascavel, um mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal contra uma mulher de 52 anos. A ação foi realizada pela Delegacia do Adolescente de Cascavel e decorre de investigação em trâmite na Suprema Corte.
A decisão foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes após a constatação do descumprimento reiterado de medidas cautelares. A investigada estava em liberdade provisória com monitoramento eletrônico, porém rompeu deliberadamente a tornozeleira, fato comunicado ao STF pelo juízo de origem e que motivou a decretação da prisão.
Investigação e Acusações
No curso das apurações, a mulher é investigada por condutas consideradas graves, com enquadramento em crimes previstos no Código Penal e em legislações especiais, relacionados à atuação organizada, violência contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e danos qualificados ao patrimônio tombado.
Além da prisão preventiva, a ordem judicial determinou o bloqueio imediato de ativos financeiros, contas bancárias, veículos por meio do sistema Renajud e bens imóveis via CNIB, com o objetivo de assegurar a efetividade do processo.
Prisão e Próximos Passos
Após o cumprimento do mandado, a detida foi apresentada à autoridade policial para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Civil do Paraná reforçou a importância da cooperação institucional e do cumprimento rigoroso das decisões judiciais para a preservação da ordem pública.
Fonte: SOT