Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná cumpriu, nesta segunda-feira (02), em Cascavel, um mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal contra uma mulher de 52 anos. A ação foi realizada pela Delegacia do Adolescente de Cascavel e decorre de investigação em trâmite na Suprema Corte.

A decisão foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes após a constatação do descumprimento reiterado de medidas cautelares. A investigada estava em liberdade provisória com monitoramento eletrônico, porém rompeu deliberadamente a tornozeleira, fato comunicado ao STF pelo juízo de origem e que motivou a decretação da prisão.

Investigação e Acusações

No curso das apurações, a mulher é investigada por condutas consideradas graves, com enquadramento em crimes previstos no Código Penal e em legislações especiais, relacionados à atuação organizada, violência contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e danos qualificados ao patrimônio tombado.