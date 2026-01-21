Cascavel e Paraná - A Polícia Militar do Paraná, por meio do Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão (6º BPM) e do Grupo de Operações de Trânsito (GOTRAN), realizou na terça-feira (20) a Operação Trânsito, na região Oeste de Cascavel.

A ação teve como objetivo coibir infrações de trânsito e retirar de circulação veículos que trafegavam em desacordo com a legislação, reforçando a segurança viária e a preservação da ordem pública.

Durante a operação, foram abordadas 21 pessoas e 18 veículos. Ao todo, 76 autos de infração de trânsito foram lavrados. A fiscalização resultou ainda na identificação de cinco condutores inabilitados e quatro veículos com documentação em atraso.