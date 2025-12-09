Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná deflagrou nesta terça-feira (9) a Operação “Smoking”, conduzida pelo Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, com apoio da DECOR de Joinville (SC). A ação teve como objetivo cumprir três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão relacionados a uma investigação sobre um furto qualificado mediante arrombamento contra um depósito de cigarros da empresa Souza Cruz, em Cascavel.

De acordo com a investigação, o crime ocorreu entre os dias 3 e 5 de outubro, quando os suspeitos arrombaram o depósito, romperam cadeados, desligaram a energia elétrica e subtraíram uma grande quantidade de cigarros. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 850 mil. As diligências também apontaram o uso de um caminhão com placas clonadas e de veículos de apoio oriundos de Santa Catarina.

Investigação e Modus Operandi

A apuração revelou a atuação de um grupo criminoso organizado e especializado em furtos de grande porte, com uso de informações privilegiadas e estrutura logística para deslocamentos interestaduais. O mesmo grupo é suspeito de empregar o mesmo modus operandi em outro furto ocorrido poucos dias depois em Santa Catarina.