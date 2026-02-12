Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à 0h desta sexta-feira (13) a Operação Carnaval 2026, a maior do calendário da instituição e última etapa da Operação Rodovida, lançada em dezembro. Até as 23h59 da Quarta-Feira de Cinzas (18), todo o efetivo estará mobilizado na fiscalização das rodovias federais, com foco no combate às infrações que mais causam mortes, como dirigir sob efeito de álcool, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas.
A expectativa é de aumento no fluxo de veículos rumo aos principais destinos do Carnaval — como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará — além de movimento intenso em direção ao interior e a locais de descanso. “O Carnaval é o período mais associado ao consumo de álcool. Quando o motorista bebe e assume a direção, transforma o veículo em uma arma letal”, afirma o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, ao reforçar a política de tolerância zero.
Em 2025, a PRF realizou mais de 3,5 milhões de testes de alcoolemia, autuou 7.900 motoristas por embriaguez e notificou outros 43 mil por recusa ao teste — média de 51 casos por dia. No Dia Nacional de Conscientização Álcool Zero no Trânsito, em 30 de janeiro, foram feitos 22.845 testes, com 47 autuações por embriaguez, 368 recusas e 157 detenções por crime de trânsito.
Campanhas e Ações Educativas
Além da fiscalização, a PRF promove ações educativas. Em parceria com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), realiza a campanha “Carnaval sem Trauma”, alertando sobre os riscos do álcool ao volante. Segundo o ortopedista Marcos Musafir, mesmo pequenas quantidades comprometem atenção, reflexos e coordenação, aumentando o risco de acidentes graves, como fraturas complexas, lesões na coluna, traumatismos cranianos e amputações, muitas vezes com sequelas permanentes.
A corporação também apoia campanhas nacionais de proteção. Nos postos das 27 capitais, serão instaladas faixas contra a importunação sexual, incentivando denúncias pelo Ligue 180. Já a campanha “Pule, Brinque e Cuide”, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, reforça a proteção de crianças e adolescentes, com denúncias pelo Disque 100.
Orientações para uma Viagem Segura
Para uma viagem segura, a PRF orienta: revisar o veículo e a documentação antes de sair; respeitar os limites de velocidade e a sinalização; usar cinto de segurança e dispositivos adequados para crianças; ultrapassar apenas em locais permitidos; manter distância segura; redobrar a atenção com pedestres; não dirigir após consumir álcool; usar faróis acesos mesmo durante o dia; e, em caso de chuva, reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente. Motociclistas devem usar capacete e evitar pontos cegos, especialmente próximos a caminhões.
Fonte: PRF