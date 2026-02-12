Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à 0h desta sexta-feira (13) a Operação Carnaval 2026, a maior do calendário da instituição e última etapa da Operação Rodovida, lançada em dezembro. Até as 23h59 da Quarta-Feira de Cinzas (18), todo o efetivo estará mobilizado na fiscalização das rodovias federais, com foco no combate às infrações que mais causam mortes, como dirigir sob efeito de álcool, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas.

A expectativa é de aumento no fluxo de veículos rumo aos principais destinos do Carnaval — como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará — além de movimento intenso em direção ao interior e a locais de descanso. “O Carnaval é o período mais associado ao consumo de álcool. Quando o motorista bebe e assume a direção, transforma o veículo em uma arma letal”, afirma o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, ao reforçar a política de tolerância zero.

Em 2025, a PRF realizou mais de 3,5 milhões de testes de alcoolemia, autuou 7.900 motoristas por embriaguez e notificou outros 43 mil por recusa ao teste — média de 51 casos por dia. No Dia Nacional de Conscientização Álcool Zero no Trânsito, em 30 de janeiro, foram feitos 22.845 testes, com 47 autuações por embriaguez, 368 recusas e 157 detenções por crime de trânsito.

Campanhas e Ações Educativas

Além da fiscalização, a PRF promove ações educativas. Em parceria com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), realiza a campanha “Carnaval sem Trauma”, alertando sobre os riscos do álcool ao volante. Segundo o ortopedista Marcos Musafir, mesmo pequenas quantidades comprometem atenção, reflexos e coordenação, aumentando o risco de acidentes graves, como fraturas complexas, lesões na coluna, traumatismos cranianos e amputações, muitas vezes com sequelas permanentes.