Operação Resgate pela Vida faz cerca de 1,5 mil abordagens e retira mais de 550kg de drogas das ruas

Cascavel - A Operação Resgate pela Vida ID 2026 encerrou os primeiros 30 dias de ações com resultados expressivos. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Proteção à Comunidade, por meio da Guarda Municipal e da Guarda Civil Patrimonial, a ação reúne diversas secretarias e alia o reforço na segurança com medidas de assistência social e saúde.

Nos primeiros 30 dias, a operação contabilizou mais de 550kg de drogas apreendidas, 322kg de fios recuperados, 673 objetos perfurocortantes e materiais utilizados para arrombamentos, além de 1.115 instrumentos utilizados para o consumo de drogas. Também foram realizadas 1.418 abordagens e 140 encaminhamentos às delegacias.

Na área social, foram registrados 29 acolhimentos, 99 auxílios-passagem e 12 avaliações psiquiátricas. Em 2026, 26 pessoas foram acolhidas, sendo 12 em situação de rua. Seis foram encaminhadas para clínica especializada para tratamento psiquiátrico, nos formatos voluntário, involuntário e compulsório. Outras seis foram direcionadas a clínica terapêutica em tratamento voluntário.

O prefeito Renato Silva destacou o empenho das equipes e o investimento realizado na estrutura da Guarda Municipal.

“O objetivo é claro: garantir a segurança da nossa população. Reconhecemos o trabalho da Guarda, investimos em estrutura e motivação. Respeitamos as pessoas e buscamos recuperá-las, mas quem insistir no crime será responsabilizado”, frisa.

O secretário de Segurança Pública, Coronel Lee, conta que a operação foi relançada neste ano com atuação mais incisiva.

“O prefeito pediu que a operação fosse mais incisiva, e por isso foi colocado o dobro de esforço logo no início da operação. Percebemos uma redução significativa de moradores de rua na cidade, embora ainda estejam concentrados em alguns pontos estratégicos. Com esse trabalho mais firme, conseguimos atingir desde o pequeno usuário de drogas até os grandes traficantes, essa foi a grande diferença. A tonelagem de drogas apreendidas, especialmente neste ano, foi muito expressiva. São resultados que podemos comemorar. Infelizmente, foram quase 140 presos em apenas 30 dias”, destacou.

Paralelamente, a Operação Resgate pela Vida segue com foco nas pessoas em situação de vulnerabilidade. A secretária de Assistência Social, Rosely Vascelai, avaliou o resultado como positivo e enfatizou a atuação conjunta inédita entre Segurança Pública, Assistência Social, Saúde e Política sobre Drogas.