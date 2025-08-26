Operação Remessa Frustrada: Polícia frustra envio de drogas por transportadora e prende suspeitos no PR e SC

Paraná - A Polícia Civil do Paraná, por meio da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, deflagrou a Operação Remessa Frustrada, que resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de Maringá (PR) e Balneário Camboriú (SC).

A investigação começou após a prisão em flagrante de um homem em Cascavel, surpreendido ao tentar despachar aproximadamente 1,8 quilo de haxixe, escondido em embalagens de suplementos alimentares, por meio de uma transportadora.

Com base na análise dos dados coletados e diligências conduzidas pelo Setor Antidrogas do GDE de Cascavel, os policiais identificaram os destinatários da droga. Isso permitiu a solicitação de medidas cautelares, autorizadas pela Justiça e cumpridas nesta terça-feira (26).

Durante as buscas, dois endereços em Balneário Camboriú foram alvos da operação. Em um deles, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), ao ser flagrado com 301 gramas de haxixe, dry e capulho.