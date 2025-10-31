Cascavel e Paraná - O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta sexta-feira, 31 de outubro, a Operação Primeiros Passos. A ação cumpriu mandado de busca e apreensão contra um homem investigado por envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo as investigações, o suspeito ocupava a função de “disciplina” dentro da organização, sendo responsável por monitorar e garantir o cumprimento das regras internas. Além disso, ele também atuava no tráfico de drogas na região central de Cascavel.
Durante a operação, o homem e sua mãe foram presos em flagrante por posse de uma arma de fogo ilegal, com numeração suprimida. O investigado também foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.
Operação e Apreensões
Na ação, foram apreendidos aproximadamente 522 gramas de maconha, uma balança de precisão, um revólver Rossi calibre .38, 14 munições do mesmo calibre, um cartaz com a inscrição “mata os polícia é a meta” e três aparelhos celulares.
Todo o material apreendido será periciado e servirá como base para o andamento das investigações, que seguem sob a condução do Gaeco.
Fonte: SOT