Cascavel e Paraná - O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta sexta-feira, 31 de outubro, a Operação Primeiros Passos. A ação cumpriu mandado de busca e apreensão contra um homem investigado por envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo as investigações, o suspeito ocupava a função de “disciplina” dentro da organização, sendo responsável por monitorar e garantir o cumprimento das regras internas. Além disso, ele também atuava no tráfico de drogas na região central de Cascavel.

Durante a operação, o homem e sua mãe foram presos em flagrante por posse de uma arma de fogo ilegal, com numeração suprimida. O investigado também foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.