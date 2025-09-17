Operação policial resulta em apreensão de drogas, dinheiro e celular furtado em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta quarta-feira, uma ação da Polícia Civil do Paraná, no âmbito da Operação Sinergia, resultou na apreensão de drogas, dinheiro e na recuperação de um aparelho celular furtado. A operação ocorreu em imóveis já conhecidos como pontos de tráfico de entorpecentes. A ação policial ocorreu no Bairro Santo Onofre.
Durante o monitoramento de local já conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, os agentes do Setor Antidrogas e do Nipol da 15ª SDP flagraram um homem saindo do local investigado. Ele foi abordado em via pública e confessou ter adquirido uma pedra de crack para consumo próprio, que foi encontrada em sua posse.
Na sequência, as equipes realizaram buscas em dois imóveis. No primeiro, foram encontrados dois homens de 24 e 52 anos, sendo localizada com um deles a quantia de R$ 235,00 em espécie. Já no segundo imóvel, onde estavam três mulheres, sendo duas de 28 anos e uma de 37 anos, foi localizado um celular, identificado como produto de furto, além de entorpecentes e dinheiro.
Nos fundos do terreno, outro homem de 47 anos foi preso em cumprimento a mandado prisão expedido em seu desfavor, com quem foi encontrada uma porção de cocaína. O NOC (Núcleo de Operações com Cães) da PCPR auxiliou nas buscas, localizando em uma pia de banheiro 58 pedras de crack, totalizando mais de 22 gramas. No quarto de uma das suspeitas, foram encontrados ainda R$ 179,00 em dinheiro.
Ao todo, os policiais apreenderam drogas, dinheiro e o aparelho celular furtado, que foi recuperado. Todos os envolvidos, foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos e responder por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e receptação.
Na sequencia todos foram encaminhados ao DEPEN.
Fonte: Polícia Civil