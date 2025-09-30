Operação policial localiza suspeito de participar da execução do ex-delegado-geral de SP

Curitiba - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) deflagraram uma operação na manhã desta terça-feira (30), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, para prender um dos suspeitos da participação na execução do ex-delegado-geral da PCSP, Ruy Ferraz Fontes, em 15 de setembro.

No local, o homem reagiu à abordagem disparando tiros contra os policiais e foi morto. Ele estava sozinho no apartamento e portava uma arma de fogo calibre 9mm, que é de uso restrito. Nenhum policial foi ferido.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou a relevância da ação conjunta.