Operação policial localiza suspeito de participar da execução do ex-delegado-geral de SP

Secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. Foto: SESP
Curitiba - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) deflagraram uma operação na manhã desta terça-feira (30), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, para prender um dos suspeitos da participação na execução do ex-delegado-geral da PCSP, Ruy Ferraz Fontes, em 15 de setembro.

No local, o homem reagiu à abordagem disparando tiros contra os policiais e foi morto. Ele estava sozinho no apartamento e portava uma arma de fogo calibre 9mm, que é de uso restrito. Nenhum policial foi ferido.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou a relevância da ação conjunta.

“Essa operação demonstra a força do trabalho integrado entre as polícias do Paraná e de São Paulo. Atuamos de forma estratégica, com inteligência e precisão, para impedir que criminosos usem nosso Estado como refúgio. A mensagem é clara: quem desafia a lei não encontrará abrigo no Paraná”, afirmou.

Após troca de informações de inteligência entre as instituições, a PCPR apurou que o foragido, identificado como Umberto Alberto Gomes, estava tentando se esconder no Paraná desde o dia 25 de setembro.

“Realizamos diligências ininterruptas para localizar o indivíduo assim que recebemos as primeiras informações. Descobrimos que ele estava se escondendo em um apartamento localizado em um condomínio residencial e nos preparamos para cumprir o mandado de prisão de forma técnica e precisa”, descreve o delegado Thiago Teixeira.

A investigação sobre a execução do ex-delegado-geral segue a cargo da PCSP.

Fonte: AEN

