Operação Pinos: Em ação integrada, Denarc mira envolvidos com o tráfico de drogas na Região Oeste

Nova Santa Rosa - Na manhã desta terça-feira (9), a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) de Cascavel deflagrou a Operação Pinos no município de Nova Santa Rosa, em cumprimento a mandados judiciais relacionados a uma investigação de tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, a investigação teve início em meados de 2025 e apurou o fornecimento de cocaína na região. O trabalho resultou na identificação de pessoas envolvidas na comercialização e no armazenamento do entorpecente. A Justiça decretou a prisão preventiva de quatro suspeitos.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreendidos materiais como pinos de eppendorf — utilizados para embalar cocaína —, dinheiro em espécie, máquinas de cartão e celulares.