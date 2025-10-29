Cascavel e Paraná - Na manhã desta quarta-feira (29), uma grande operação policial foi deflagrada no Oeste do Paraná, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. Equipes da Denarc Cascavel e da Delegacia de Marechal Cândido Rondon cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão em flagrante de duas pessoas.

Durante as diligências, foram apreendidas substâncias ilícitas, como maconha, crack e cocaína, confirmando a atuação de uma rede voltada ao comércio de drogas. A ação é fruto de dois meses de investigação, que monitoraram suspeitos e identificaram pontos de distribuição.