Cascavel e Paraná - Na manhã desta quarta-feira (29), uma grande operação policial foi deflagrada no Oeste do Paraná, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. Equipes da Denarc Cascavel e da Delegacia de Marechal Cândido Rondon cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão em flagrante de duas pessoas.
Durante as diligências, foram apreendidas substâncias ilícitas, como maconha, crack e cocaína, confirmando a atuação de uma rede voltada ao comércio de drogas. A ação é fruto de dois meses de investigação, que monitoraram suspeitos e identificaram pontos de distribuição.
A operação contou com o apoio das equipes da Subdivisão de Toledo, Núcleos da Denarc e Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON). Segundo a Polícia Civil, a ação destaca a importância da integração entre as forças de segurança para enfrentar o tráfico de drogas e garantir mais segurança à população do Oeste do Paraná.
