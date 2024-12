Operação Natal: PRF intensifica fiscalização nas rodovias federais do Paraná

Paraná - Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à Operação Natal 2024 nas rodovias federais do Paraná, reforçando a fiscalização e o policiamento para garantir mais segurança no trânsito durante o período de festas de fim de ano. Com quase quatro mil quilômetros de rodovias federais no estado, a operação, que começou às 0h desta sexta-feira (20) e vai até 23h59 da próxima quarta-feira (25), terá como principais focos a fiscalização de ultrapassagens proibidas e do excesso de velocidade — duas das principais causas de acidentes graves, como colisões frontais, que frequentemente resultam em mortes.

Os dados demonstram que as três principais causas prováveis de acidentes registradas pela PRF no Paraná têm ligação com o excesso de velocidade: ausência de reação, reação ineficiente ou o próprio excesso de velocidade. 40% das causas estão englobadas apenas nestes três itens, o que não exclui a participação do excesso de velocidade em outros acidentes, demonstrando o impacto da infração na segurança das rodovias.

Mais fiscalização

Para combater esse cenário, o planejamento da operação no estado inclui a intensificação de fiscalização, de e atividades de educação e também de presença policial, com rondas ostensivas e com o posicionamento de equipes em locais críticos. Radares portáteis, que conseguem realizar flagrantes de excesso de velocidade a mais de 400 metros de distância, serão uma das ferramentas utilizadas para coibir a conduta de risco.