Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Natal 2025, realizada entre 23 e 28 de dezembro nas rodovias federais do Paraná. Foram registrados 127 acidentes, resultando em 138 pessoas feridas e sete mortes.
Os acidentes ocorreram principalmente nos dias de maior fluxo de veículos, quarta e domingo. Os tipos mais comuns foram saídas de pista, colisões com objetos, colisões traseiras e tombamentos.
As principais causas apontadas foram falta de reação do condutor, reação tardia ou ineficiente, distância de segurança insuficiente, ingestão de álcool, velocidade incompatível e problemas relacionados às condições do veículo ou da via.
Nos sete acidentes fatais, todos aconteceram com pista seca. Mais da metade (57,1%) ocorreu em retas, 28,6% em curvas e 14,3% em cruzamentos. Entre os sinistros fatais, houve saídas de pista, colisões traseiras, laterais, transversais e atropelamento de pedestre, distribuídos entre manhã, tarde e início da noite.
Durante a operação, a PRF registrou 4.244 infrações de trânsito. O destaque ficou para excesso de velocidade (mais de 1,4 mil), veículos não licenciados (435), ultrapassagens proibidas (280), falta de cinto de segurança (244), más condições dos veículos (123) e uso irregular de dispositivo de retenção de crianças (60).
Comparando com a Operação Natal 2024, quando houve 142 acidentes, 121 feridos e 15 mortes, os dados de 2025 mostram redução de oito mortes, uma queda de 53% no número de óbitos.
Acidentes com óbitos nas rodovias federais paranaenses – 23/12 a 28/12
|Data
|Hora
|BR
|Km
|Município
|Tipo de acidente
|Tipo de pista
|Traçado
|Clima
|Mortos
|23/12/2025
|10:10
|373
|435,2
|Chopinzinho
|Saída de pista
|Dupla
|Curva
|Pista seca
|1
|23/12/2025
|17:00
|272
|402
|Janiópolis
|Colisão transversal
|Simples
|Cruzamento
|Pista seca
|1
|24/12/2025
|07:58
|116
|91
|São José dos Pinhais
|Colisão lateral
|Dupla
|Reta
|Pista seca
|1
|24/12/2025
|13:20
|277
|40
|Morretes
|Colisão lateral
|Dupla
|Reta
|Pista seca
|1
|24/12/2025
|16:00
|277
|341
|Guarapuava
|Saída de pista
|Dupla
|Curva
|Pista seca
|1
|24/12/2025
|20:10
|376
|299
|Mauá da Serra
|Atropelamento de pedestre
|Dupla
|Reta
|Pista seca
|1
|26/12/2025
|06:30
|277
|130
|Campo Largo
|Colisão traseira
|Dupla
|Reta
|Pista seca
|1
Fonte: PRF