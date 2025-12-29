Veja o balanço da Operação. A PRF registrou 127 acidentes e 138 feridos nas rodovias federais do Paraná entre 23 e 28 de dezembro - Foto: PRF
Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Natal 2025, realizada entre 23 e 28 de dezembro nas rodovias federais do Paraná. Foram registrados 127 acidentes, resultando em 138 pessoas feridas e sete mortes.

Os acidentes ocorreram principalmente nos dias de maior fluxo de veículos, quarta e domingo. Os tipos mais comuns foram saídas de pista, colisões com objetos, colisões traseiras e tombamentos.

As principais causas apontadas foram falta de reação do condutor, reação tardia ou ineficiente, distância de segurança insuficiente, ingestão de álcool, velocidade incompatível e problemas relacionados às condições do veículo ou da via.

Nos sete acidentes fatais, todos aconteceram com pista seca. Mais da metade (57,1%) ocorreu em retas, 28,6% em curvas e 14,3% em cruzamentos. Entre os sinistros fatais, houve saídas de pista, colisões traseiras, laterais, transversais e atropelamento de pedestre, distribuídos entre manhã, tarde e início da noite.

Durante a operação, a PRF registrou 4.244 infrações de trânsito. O destaque ficou para excesso de velocidade (mais de 1,4 mil), veículos não licenciados (435), ultrapassagens proibidas (280), falta de cinto de segurança (244), más condições dos veículos (123) e uso irregular de dispositivo de retenção de crianças (60).

Comparando com a Operação Natal 2024, quando houve 142 acidentes, 121 feridos e 15 mortes, os dados de 2025 mostram redução de oito mortes, uma queda de 53% no número de óbitos.

Acidentes com óbitos nas rodovias federais paranaenses – 23/12 a 28/12

DataHoraBRKmMunicípioTipo de acidenteTipo de pistaTraçadoClimaMortos
23/12/202510:10373435,2ChopinzinhoSaída de pistaDuplaCurvaPista seca1
23/12/202517:00272402JaniópolisColisão transversalSimplesCruzamentoPista seca1
24/12/202507:5811691São José dos PinhaisColisão lateralDuplaRetaPista seca1
24/12/202513:2027740MorretesColisão lateralDuplaRetaPista seca1
24/12/202516:00277341GuarapuavaSaída de pistaDuplaCurvaPista seca1
24/12/202520:10376299Mauá da SerraAtropelamento de pedestreDuplaRetaPista seca1
26/12/202506:30277130Campo LargoColisão traseiraDuplaRetaPista seca1

Fonte: PRF

