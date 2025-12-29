Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Natal 2025, realizada entre 23 e 28 de dezembro nas rodovias federais do Paraná. Foram registrados 127 acidentes, resultando em 138 pessoas feridas e sete mortes.

Os acidentes ocorreram principalmente nos dias de maior fluxo de veículos, quarta e domingo. Os tipos mais comuns foram saídas de pista, colisões com objetos, colisões traseiras e tombamentos.

As principais causas apontadas foram falta de reação do condutor, reação tardia ou ineficiente, distância de segurança insuficiente, ingestão de álcool, velocidade incompatível e problemas relacionados às condições do veículo ou da via.

Nos sete acidentes fatais, todos aconteceram com pista seca. Mais da metade (57,1%) ocorreu em retas, 28,6% em curvas e 14,3% em cruzamentos. Entre os sinistros fatais, houve saídas de pista, colisões traseiras, laterais, transversais e atropelamento de pedestre, distribuídos entre manhã, tarde e início da noite.