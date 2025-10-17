Operação Mulher Segura: Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta sexta-feira (17/10/2025), a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia da Mulher de Cascavel, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos, em desfavor de um homem de 35 anos, investigado por descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06 — Lei Maria da Penha).

O pedido de prisão foi representado pela Delegacia da Mulher de Cascavel, após a vítima comparecer à unidade policial relatando ameaças de morte e sucessivos descumprimentos das medidas protetivas em vigor. Diante da gravidade dos fatos e do risco concreto à integridade da mulher, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado.

Combate à violência doméstica

A Polícia Civil reitera seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e familiar, destacando a importância das denúncias e do cumprimento rigoroso das medidas protetivas como instrumentos de proteção à vida das mulheres.