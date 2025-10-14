Londrina - Cinco unidades prisionais do Paraná foram inspecionadas nesta terça-feira (14) durante a Operação Intramuros, ação conjunta da Polícia Penal (PPPR) e da Polícia Militar do Paraná (PMPR). A atuação ocorreu nas unidades de Piraquara, Londrina, Maringá, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu e abrangeu mais de quatro mil pessoas privadas de liberdade.
A ação tem caráter preventivo e busca assegurar a disciplina interna, prevenir a entrada e circulação de ilícitos e reforçar o controle do Estado sobre o sistema prisional. A operação atua de forma direta contra a articulação de facções criminosas, coibindo a entrada de objetos ilícitos e o planejamento de atividades criminosas voltadas para fora dos presídios.
“Essa operação é essencialmente de manutenção, visando garantir a segurança da unidade, dos policiais, colaboradores e pessoas privadas de liberdade no interior das unidades penais”, afirma Marcos Antonio de Paula, diretor de Segurança da PPPR.
“Já realizamos rotineiramente um trabalho específico em todas as unidades. Por isso, para nós, hoje, é importante não encontrarmos nenhum tipo de objeto ilícito nas unidades, pois isso reflete que estamos realizando um trabalho intenso que tem conseguido coibir a entrada de irregularidades. Nesse trabalho conjunto, mostramos a força do Estado contra a criminalidade”, completa.
Durante a operação, a Polícia Militar atuou de forma integrada nas áreas interna e externa das unidades prisionais, com foco na manutenção da disciplina e da ordem pública. Na parte externa, o policiamento teve caráter preventivo, com patrulhamentos estratégicos para garantir a tranquilidade das ações.
“A operação é uma forma de mostrar à população que as forças de segurança estão atentas e atuantes. Temos uma preocupação especial com o entorno das unidades, onde circulam familiares de detentos e moradores da região. Nosso papel é assegurar que não haja ilícitos nas áreas próximas, transmitindo tranquilidade e reforçando a sensação de segurança”, destaca o Comandante do 6º Comando Regional de Polícia Militar, coronel Omar Bail.
Para a execução da operação, foram mobilizados cerca de 300 policiais das duas forças, que realizam revistas em alojamentos e demais áreas das unidades.
Fonte: AEN