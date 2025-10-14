Londrina - Cinco unidades prisionais do Paraná foram inspecionadas nesta terça-feira (14) durante a Operação Intramuros, ação conjunta da Polícia Penal (PPPR) e da Polícia Militar do Paraná (PMPR). A atuação ocorreu nas unidades de Piraquara, Londrina, Maringá, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu e abrangeu mais de quatro mil pessoas privadas de liberdade.

A ação tem caráter preventivo e busca assegurar a disciplina interna, prevenir a entrada e circulação de ilícitos e reforçar o controle do Estado sobre o sistema prisional. A operação atua de forma direta contra a articulação de facções criminosas, coibindo a entrada de objetos ilícitos e o planejamento de atividades criminosas voltadas para fora dos presídios.

“Essa operação é essencialmente de manutenção, visando garantir a segurança da unidade, dos policiais, colaboradores e pessoas privadas de liberdade no interior das unidades penais”, afirma Marcos Antonio de Paula, diretor de Segurança da PPPR.