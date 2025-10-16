Cascavel e Paraná - Uma grande operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná resultou, na manhã desta quinta-feira (16), na morte de sete pessoas, prisão de 36 suspeitos e apreensão de três adolescentes. A ação foi acompanhada pelo secretário estadual de Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, e teve como alvo uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas e outros crimes graves na região Centro-Oeste do Estado.
Durante coletiva de imprensa realizada após o término das diligências, o secretário detalhou a operação, que contou com o apoio de tropas especiais, aeronaves e equipes mobilizadas em diversas cidades do Paraná, além de pontos no Rio Grande do Sul e na Região Metropolitana de Curitiba. No total, foram cumpridos 115 mandados judiciais, sendo 43 de prisão e 72 de busca e apreensão.
Segundo o balanço oficial, quatro das sete mortes ocorreram em Cascavel, durante confrontos com equipes da Polícia Militar. O secretário destacou que as ações são planejadas para evitar danos colaterais e reforçou que não houve feridos entre civis.
Investigação e Operação Policial
Hudson explicou ainda que a facção investigada tentava ampliar sua área de atuação e já havia protagonizado outros enfrentamentos com as forças de segurança. O grupo é apontado como responsável por diversos crimes, como tráfico de drogas, assaltos a comércios e roubos em rodovias.
A coletiva também abordou relatos de familiares de uma das vítimas fatais, que contestam a versão apresentada pela polícia. O secretário afirmou que todas as ações são acompanhadas pelo Ministério Público e que eventuais denúncias serão apuradas em inquéritos específicos.
Transparência e Segurança Pública
Hudson ressaltou ainda o avanço no uso de câmeras corporais pelos policiais. Segundo ele, mais de 300 dispositivos estão atualmente em operação, e novos modelos estão em fase de testes em Curitiba, com o objetivo de dar mais transparência às abordagens.
Além da operação, o secretário cumpriu agenda em Santa Helena e Toubinha, onde participou de reuniões sobre segurança pública e reforçou o compromisso do Governo do Estado no combate ao crime organizado.
informações: SOT