Cascavel e Paraná - Uma grande operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná resultou, na manhã desta quinta-feira (16), na morte de sete pessoas, prisão de 36 suspeitos e apreensão de três adolescentes. A ação foi acompanhada pelo secretário estadual de Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, e teve como alvo uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas e outros crimes graves na região Centro-Oeste do Estado.

Durante coletiva de imprensa realizada após o término das diligências, o secretário detalhou a operação, que contou com o apoio de tropas especiais, aeronaves e equipes mobilizadas em diversas cidades do Paraná, além de pontos no Rio Grande do Sul e na Região Metropolitana de Curitiba. No total, foram cumpridos 115 mandados judiciais, sendo 43 de prisão e 72 de busca e apreensão.

Segundo o balanço oficial, quatro das sete mortes ocorreram em Cascavel, durante confrontos com equipes da Polícia Militar. O secretário destacou que as ações são planejadas para evitar danos colaterais e reforçou que não houve feridos entre civis.

Investigação e Operação Policial

Hudson explicou ainda que a facção investigada tentava ampliar sua área de atuação e já havia protagonizado outros enfrentamentos com as forças de segurança. O grupo é apontado como responsável por diversos crimes, como tráfico de drogas, assaltos a comércios e roubos em rodovias.