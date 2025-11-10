Em apenas cinco dias de operação, as Operações Simultâneas Brasil, Argentina e Uruguai – Operação Fronteiras e Divisas Seguras demonstraram a efetividade da integração entre as forças de segurança, as Forças Armadas, órgãos civis e 5° CRPM participou da Operação consolidando uma resposta coordenada e eficaz no combate aos crimes transfronteiriços.
Embora o período tenha sido curto, a operação alcançou resultados expressivos, com níveis de produtividade próximos, e em alguns casos superiores, à média diária da Brigada Militar em todo o Estado. Organizada pela Brigada Militar, a ação reforçou a presença do Estado nas regiões de fronteira e divisas, ampliando o alcance das fiscalizações e intensificando o impacto das medidas de segurança.
Ação Integrada e Instituições Envolvidas
A operação foi uma ação integrada que envolveu diversas instituições, incluindo a Brigada Militar, as Polícias Militares de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, o Departamento de Operações de Fronteira do Mato Grosso do Sul, as Polícias das Províncias de Misiones e Corrientes, a Gendarmería Nacional Argentina, a Prefectura Naval Argentina, a Polícia Nacional do Uruguai, além das Forças Armadas brasileiras (Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira), a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civis de RS, SC e PR, a Polícia Federal, as Receitas Federal e Estadual, e a Secretaria da Agricultura e Pecuária do RS.
O Exército Brasileiro atuou principalmente nas áreas de fronteira, enquanto a Marinha do Brasil reforçou as operações nas regiões fluviais e ribeirinhas. A Força Aérea Brasileira contribuiu com inteligência e monitoramento aéreo, utilizando radar para auxiliar na vigilância e no controle das áreas de operação. Cada instituição atuou de forma coordenada, seja em prisões, fiscalizações, patrulhamentos ou apreensões, mostrando o comprometimento conjunto em garantir a segurança e o controle das fronteiras e divisas.
Recursos e Impacto da Operação
A ofensiva mobilizou 11.544 profissionais e contou com o uso de 3.519 viaturas, 17 aeronaves, 110 drones, 127 embarcações e 109 cães, evidenciando a amplitude e a capacidade operacional da ação integrada.
Durante a operação, cerca de 10 mil pessoas foram abordadas por dia, um número equivalente ao volume diário de abordagens realizadas pela Brigada Militar em todo o Rio Grande do Sul. O saldo das ações incluiu 290 prisões, 15 apreensões de adolescentes e 72 prisões de indivíduos com mandados em aberto. A fiscalização de veículos também foi intensiva, com uma média de 6,8 mil veículos inspecionados por dia, superando a média estadual mensal.
Além disso, as operações resultaram na apreensão de 2,4 toneladas de drogas por dia, número mais de 40 vezes superior à média diária da Brigada Militar no mês de outubro. Também foram confiscados 591.860 maços de cigarros, 21 armas de fogo, 4.484 munições e R$ 46.144,00 em espécie.
A Operação Fronteiras e Divisas Seguras reafirma o compromisso das instituições de segurança com o trabalho integrado e contínuo em áreas estratégicas. As ações preventivas e repressivas realizadas durante a operação, aliadas aos esforços conjuntos entre forças nacionais e internacionais, fortalecem o combate aos crimes transfronteiriços e garantem a continuidade das ações em defesa da ordem e da segurança pública, com reflexos diretos na redução dos índices criminais, especialmente nos CVLI (Crimes Violentos Letais Intencionais).
Fonte: Brigada Militar/Rio Grande do Sul