Em apenas cinco dias de operação, as Operações Simultâneas Brasil, Argentina e Uruguai – Operação Fronteiras e Divisas Seguras demonstraram a efetividade da integração entre as forças de segurança, as Forças Armadas, órgãos civis e 5° CRPM participou da Operação consolidando uma resposta coordenada e eficaz no combate aos crimes transfronteiriços.

Embora o período tenha sido curto, a operação alcançou resultados expressivos, com níveis de produtividade próximos, e em alguns casos superiores, à média diária da Brigada Militar em todo o Estado. Organizada pela Brigada Militar, a ação reforçou a presença do Estado nas regiões de fronteira e divisas, ampliando o alcance das fiscalizações e intensificando o impacto das medidas de segurança.

Ação Integrada e Instituições Envolvidas

A operação foi uma ação integrada que envolveu diversas instituições, incluindo a Brigada Militar, as Polícias Militares de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, o Departamento de Operações de Fronteira do Mato Grosso do Sul, as Polícias das Províncias de Misiones e Corrientes, a Gendarmería Nacional Argentina, a Prefectura Naval Argentina, a Polícia Nacional do Uruguai, além das Forças Armadas brasileiras (Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira), a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civis de RS, SC e PR, a Polícia Federal, as Receitas Federal e Estadual, e a Secretaria da Agricultura e Pecuária do RS.

O Exército Brasileiro atuou principalmente nas áreas de fronteira, enquanto a Marinha do Brasil reforçou as operações nas regiões fluviais e ribeirinhas. A Força Aérea Brasileira contribuiu com inteligência e monitoramento aéreo, utilizando radar para auxiliar na vigilância e no controle das áreas de operação. Cada instituição atuou de forma coordenada, seja em prisões, fiscalizações, patrulhamentos ou apreensões, mostrando o comprometimento conjunto em garantir a segurança e o controle das fronteiras e divisas.

Recursos e Impacto da Operação

A ofensiva mobilizou 11.544 profissionais e contou com o uso de 3.519 viaturas, 17 aeronaves, 110 drones, 127 embarcações e 109 cães, evidenciando a amplitude e a capacidade operacional da ação integrada.