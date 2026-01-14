Operação faz internamento involuntário, recupera veículos e retira objetos perfurocortantes das ruas de Cascavel

Cascavel - Para garantir a segurança da população, o prefeito Renato Silva determinou a Operação Resgate pela Vida ID 2026, que iniciou uma grande mobilização ontem (13), pelas ruas de Cascavel, com abordagens a pessoas em situação de rua.
E o trabalho já tem resultado. Conforme balanço, a Secretaria de Segurança Pública e Proteção à Comunidade, por meio das Guardas Municipal e Civil Patrimonial, abordou nesses dois dias, 23 pessoas em situação de rua. Com a operação, foram recuperados dois veículos, retirados 18 objetos perfurocortantes das ruas, um mandado de prisão de estupro de vulnerável e quatro ferramentas utilizadas para consumo de droga. A Secretaria Municipal de Políticas Sobre Drogas também fez um encaminhamento involuntário para clínica especializada.
A operação une ações de segurança a medidas de apoio social para pessoas em situação de rua que aceitam o amparo do poder público. A atividade seguirá pelos próximos dias.
Durante as abordagens, são ofertados atendimentos como acolhimento, passagens para retorno à cidade de origem e encaminhamento para vagas de emprego, entre outros serviços, conforme a avaliação da equipe técnica.
A primeira etapa da abordagem é conduzida pela segurança pública, mas Assistência Social, Saúde e Política Sobre Drogas também atuam nos atendimentos. A comunidade pode ajudar com denúncias por meio do 153 da Guarda Municipal.
A Secretaria de Assistência Social emitiu, no ano passado, 1.738 passagens para retorno às cidades de origem de pessoas abordadas pelas equipes e atendidas no Centro Pop e em outras unidades. Em 2026, até o momento, já foram emitidas 78 passagens para destinos diversos. O serviço de Abordagem Social pode ser acionado por qualquer cidadão pelo telefone (45) 98431-6376, quando ver alguém em situação de rua.
DADOS
Em 2025, o Município registrou 83 pacientes atendidos em clínica especializada por meio de internamento involuntário.
No ano passado, a Secretaria de Segurança Pública e Proteção à Comunidade abordou mais de 5,6 mil pessoas, sendo 3,7 mil com algum indicativo criminal. Foram cumpridos 18 mandados de prisão, 48 pessoas detidas por furto e retirados das ruas quase 3 mil objetos perfurocortantes, como facas, facões, tesouras, barras de ferro, barras de concreto e lâminas artesanais com cabo improvisado, entre outros.
Fonte: Secom