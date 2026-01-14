Operação faz internamento involuntário, recupera veículos e retira objetos perfurocortantes das ruas de Cascavel

Cascavel - Para garantir a segurança da população, o prefeito Renato Silva determinou a Operação Resgate pela Vida ID 2026, que iniciou uma grande mobilização ontem (13), pelas ruas de Cascavel, com abordagens a pessoas em situação de rua.

E o trabalho já tem resultado. Conforme balanço, a Secretaria de Segurança Pública e Proteção à Comunidade, por meio das Guardas Municipal e Civil Patrimonial, abordou nesses dois dias, 23 pessoas em situação de rua. Com a operação, foram recuperados dois veículos, retirados 18 objetos perfurocortantes das ruas, um mandado de prisão de estupro de vulnerável e quatro ferramentas utilizadas para consumo de droga. A Secretaria Municipal de Políticas Sobre Drogas também fez um encaminhamento involuntário para clínica especializada.

A operação une ações de segurança a medidas de apoio social para pessoas em situação de rua que aceitam o amparo do poder público. A atividade seguirá pelos próximos dias.

Durante as abordagens, são ofertados atendimentos como acolhimento, passagens para retorno à cidade de origem e encaminhamento para vagas de emprego, entre outros serviços, conforme a avaliação da equipe técnica.

A primeira etapa da abordagem é conduzida pela segurança pública, mas Assistência Social, Saúde e Política Sobre Drogas também atuam nos atendimentos. A comunidade pode ajudar com denúncias por meio do 153 da Guarda Municipal.