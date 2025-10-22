A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (22), a Operação Draupnir, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido no tráfico internacional de drogas. A operação inclui o cumprimento de mandados de prisão temporária, buscas e apreensões, além do sequestro de mais de R$ 30 milhões em bens e valores dos investigados.

As ordens judiciais estão sendo executadas em Santa Catarina, como parte da fase ostensiva da investigação. Foram expedidos dez mandados pela 4ª Vara da Justiça Federal de Cascavel/PR, sendo cinco de prisão e cinco de busca e apreensão, nas cidades de Chapecó, Xanxerê e Faxinal dos Guedes.

As investigações começaram em abril de 2024, após a apreensão de um caminhão com cerca de 6,3 toneladas de maconha e 13 quilos de haxixe, escondidos em uma carga de soja na região de Santa Lúcia/PR. A apuração revelou que o grupo utilizava uma empresa de transporte para movimentar grandes quantidades de drogas provenientes do Paraguai.

Durante as investigações, foi identificado que o grupo utilizava “batedores” para monitorar a fiscalização policial nas rodovias, garantindo a segurança no transporte das drogas. Além disso, a organização também teve envolvimento em outro grande carregamento de maconha, apreendido em agosto de 2023, em Goiatuba/GO, onde foram encontradas 3 toneladas de maconha escondidas em uma carga de fertilizantes.