Cascavel e Paraná - Na manhã desta sexta-feira (6), uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Polícia Militar, foi realizada nos bairros Morumbi e Periolo, em Cascavel. A ação teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas na cidade.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, resultando na detenção de um homem de 25 anos. No local, as equipes apreenderam munições dos calibres 9mm e .38, além de maconha, cocaína e comprimidos de substância entorpecente.

