Operação da Polícia Civil prende 7 suspeitos de furtar comércios em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu sete pessoas em flagrante, sendo quatro delas pelo crime de furto qualificado e três pelo crime de receptação, durante uma operação policial. A ação aconteceu no sábado (4), em Cascavel, no Oeste do Estado.
A ação é resultado da rápida atuação investigativa da equipe da PCPR, que, a partir de um furto qualificado ocorrido na madrugada do dia 3 para o dia 4 de outubro, identificou e localizou os suspeitos.
Segundo o delegado Ian Leão, o crime foi cometido mediante arrombamento e destruição de obstáculo, com concurso de pessoas, tendo os autores subtraído diversos objetos de valor de um estabelecimento comercial.
“Durante as diligências, três indivíduos foram flagrados ocultando e armazenando parte dos produtos furtados, motivo pelo qual também foram conduzidos à Delegacia e autuados por receptação”, explica.
O delegado ainda ressalta que a atuação tem por finalidade coibir a prática de furtos e receptações que vêm causando graves prejuízos a comerciantes e à população local, especialmente nas regiões centrais e comerciais da cidade. “A intensificação das ações de inteligência e de campo busca reduzir a reincidência desses delitos e seus reflexos negativos na segurança pública urbana”, completa. Todos os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário.
DENÚNCIAS
A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.
Fonte: AEN