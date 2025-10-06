Operação da Polícia Civil prende 7 suspeitos de furtar comércios em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu sete pessoas em flagrante, sendo quatro delas pelo crime de furto qualificado e três pelo crime de receptação, durante uma operação policial. A ação aconteceu no sábado (4), em Cascavel, no Oeste do Estado.

A ação é resultado da rápida atuação investigativa da equipe da PCPR, que, a partir de um furto qualificado ocorrido na madrugada do dia 3 para o dia 4 de outubro, identificou e localizou os suspeitos.

Segundo o delegado Ian Leão, o crime foi cometido mediante arrombamento e destruição de obstáculo, com concurso de pessoas, tendo os autores subtraído diversos objetos de valor de um estabelecimento comercial.