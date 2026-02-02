Cascavel e Paraná - Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes e mercadorias de descaminho na madrugada deste domingo, na Avenida Assunção, região da rodoviária de Cascavel. A ação ocorreu por volta das 0h10 desta segunda-feira (02), quando equipes da RPA Oeste, com apoio da RPA Centro, abordaram um ônibus de linha que havia saído de Foz do Iguaçu com destino a Londrina.

Durante a fiscalização no terminal, os policiais realizaram buscas no interior do veículo e nos compartimentos de bagagens, localizando malas com substâncias análogas a maconha, haxixe e maconha do tipo capulho. Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante, enquanto um segundo envolvido conseguiu fugir no momento da abordagem.

Apreensão e Detalhes da Operação

Na mesma ação, também foram identificadas mercadorias de descaminho transportadas por passageiros do ônibus. Foram apreendidas malas contendo eletrônicos diversos e volumes com cigarros, caracterizando irregularidades na origem e no transporte dos produtos.