Cascavel e Paraná - Uma ação integrada do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), da Polícia Militar do Paraná, e da Polícia Federal resultou na apreensão de quase 300 quilos de maconha em Cascavel, no oeste do Estado. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (02), durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, que intensifica o combate ao tráfico de drogas e aos crimes transfronteiriços.

A abordagem ocorreu após informações indicarem que um barracão estaria sendo usado para atividades criminosas. No local, os policiais encontraram uma caminhonete Toyota Hilux preta que, após consulta ao número do motor, apresentou alerta de roubo registrado em Ortigueira (PR), reforçando as suspeitas.

Apreensão e Desdobramentos

Durante as buscas, foram localizados 293,4 quilos de maconha, além de 40 gramas de substância análoga ao crack, três balanças de precisão e um par de placas pertencentes a outra caminhonete. Todo o material, incluindo o veículo roubado, foi encaminhado às autoridades para os procedimentos legais.