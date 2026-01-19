Cascavel e Paraná - Uma ação policial integrada entre o BPMOA e equipes da RPA resultou na prisão de quatro homens e na recuperação de dois veículos com alerta de roubo na madrugada desta segunda-feira (19), por volta das 0h40, na BR-277, em trecho de zona rural. A ocorrência teve início após informações do patrulhamento aéreo, que indicavam a circulação de um automóvel roubado na região do bairro Interlagos.

O veículo suspeito foi localizado parado em um semáforo, momento em que os quatro ocupantes desembarcaram e foram abordados. Durante a revista pessoal e a verificação no interior do carro, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com munições intactas, além de dinheiro e aparelhos celulares sem procedência comprovada.

No decorrer da ação, os próprios abordados informaram a existência de um segundo veículo roubado, que foi localizado abandonado em uma estrada rural nas proximidades. Segundo relato, os suspeitos teriam pago um usuário de drogas para executar o roubo de um dos automóveis, fornecendo a arma utilizada, e pretendiam empregar os veículos na prática de outros crimes.