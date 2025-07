Operação conjunta apreende caminhão com agrotóxicos ilegais em Cascavel

Cascavel e Paraná - Na manhã desta quarta-feira (23), por volta das 8h30, uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) e da Receita Federal resultou na apreensão de um caminhão carregado com agrotóxicos ilegais no município de Cascavel.

O veículo, que transportava uma carga aparente de farinha, havia saído de Foz do Iguaçu com destino a Brasília (DF). Durante a fiscalização, os agentes identificaram diversos volumes de agrotóxicos de origem estrangeira escondidos sob a carga regular. Os produtos estavam sem documentação e são proibidos para uso no Brasil.

O motorista, um homem de 31 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel. O caminhão e a carga foram levados à Receita Federal para pesagem e contabilização dos itens apreendidos.