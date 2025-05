Operação Blindagem já retirou 1,3 mil ‘armas’ das ruas e recuperou 44 veículos

Cascavel - A Operação Blindagem que é uma verdadeira “força-tarefa” promovida pela Guarda Municipal e Guarda Civil Patrimonial de Cascavel, em conjunto com as forças policiais, está nas ruas todos os dias num esforço coordenado em prol da segurança do cidadão de bem. As ações iniciaram em fevereiro deste ano com objetivo de aumentar a segurança dos moradores e realizar a repressão ao crime.

Nesta quarta-feira (14) a Prefeitura de Cascavel divulgou os dados das ações realizados em todos os bairros da cidade. Ao todo, foram mais de 6 mil abordagens realizadas, 584 encaminhamentos à delegacia, 1.378 objetos perfurantes apreendidos, 1.525 itens ligados às drogas recolhidos e 44 veículos recuperados. A população pode contribuir com a operação fazendo denúncias à Guarda Municipal pelo telefone 153, além também da própria Polícia Militar pelo 190.

Não dê esmolas

Para oferecer realmente uma chance de mudar de vida, a Prefeitura de Cascavel encabeça a campanha “Sua esmola não ajuda, acione a Abordagem Social”. A ação de caráter educativo visa sensibilizar a comunidade a ajudar pessoas em situação de rua sem dar dinheiro, mas acionando o serviço da Abordagem Social, que atende em regime de plantão das 7h às 0h, pelo telefone (45) 98431-6376.

Ações intensas

No fim de março, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção à Comunidade havia divulgado os dados e o destaque foi a quantidade de cachimbos que foi retirada das ruas, ao todo, 1.141 o que chamou a atenção após a divulgação de uma foto publicadas nas redes sociais. As ações foram ainda mais intensificadas com a morte de Luis Lourenço, 35 anos, nas primeiras horas da manhã do dia 25 de março, enquanto ele caminhava próximo ao Parque Vitória, no Bairro Cancelli.