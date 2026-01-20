Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná, por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel, deflagrou na manhã desta terça-feira (20) a Operação Ártemis. A ação cumpriu quatro mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário em dois inquéritos que apuram crimes de estupro de vulnerável.

A operação recebeu o nome de Ártemis em referência à deusa grega protetora da juventude, símbolo da defesa dos inocentes contra qualquer forma de violência.

Prisões

No primeiro caso, foi preso um homem de 47 anos, investigado por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos. No início de janeiro de 2026, ele teria abordado a vítima em via pública, conduzindo um Fiat Palio Weekend, e exibido suas partes íntimas. O suspeito foi identificado por meio de câmeras de segurança e reconhecimento fotográfico. O veículo utilizado foi apreendido, e o investigado possui antecedentes por crime da mesma natureza.

No segundo caso, um homem de 35 anos foi preso por estuprar o próprio filho, de 10 anos, em dezembro de 2025. A vítima relatou os fatos de forma detalhada por meio de escuta especializada, conforme prevê a Lei nº 13.431/2017.

Combate aos Crimes de Estupro de Vulnerável

O NUCRIA destaca que se tratam de crimes graves e repugnantes, que atentam contra a dignidade humana e o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. A unidade reforça que atua de forma permanente e ininterrupta no combate a esse tipo de violência, garantindo a responsabilização dos autores.