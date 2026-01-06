Cascavel e Paraná - A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Cascavel divulgou nesta segunda-feira (5) o resultado da Operação Ano Novo, realizada na semana passada, de terça-feira (30) até o domingo (4). Os dados são positivos já que nenhuma morte foi registrada no período nas rodovias da região de Cascavel, que contabilizou ao todo 10 acidentes, em que 12 pessoas feridas. Os dados seguem a tendência do mesmo período do ano passado quando no feriadão de 2024 para 2025 a PRF havia contabilizado dois acidentes com três pessoas feridas.

De acordo com a inspetora da PRF, Neo Gonçalves, o saldo é positivo já que o principal objetivo é não ter óbitos nas rodovias e que a exemplo do ano anterior, os dados foram positivos. O acidente mais grave registrado no período aconteceu no dia 30 de dezembro, na BR-277 em Cascavel, sentido Curitiba, aonde uma saída de pista seguida de capotamento que resultou em quatro pessoas feridas, felizmente nenhuma em estado grave.

“Tivemos dois acidentes a mais do que no ano passado, mas podemos dizer que é praticamente igual, já que o feriado neste ano foi feriado prolongado com movimento grande nas rodovias, claro o ideal é sem acidentes, mas devido às imprudências sempre acontecem acidentes”, disse ela. Por outro lado, Gonçalves falou que tiveram muitos casos de alcoolemia. Ao todo foram realizados 375 testes de etilômetro, mas o número de multas ainda não foi revelado, mas durante a operação a PRF identificou muitos casos graves de embriaguez ao volante.

Segundo a policial, este tipo de situação é irresponsável porque movimento grande, de muitas famílias trafegando e que pode trazer muitos problemas graves. “Ainda temos motoristas que ainda insistem em beber e dirigir, em trafegar em alta velocidade e fazer ultrapassagens proibidas que acabam gerando acidentes graves e que por menor que seja a quantidade de álcool ela vai alterar na forma de conduzir”, alertou ela. Em alguns casos, motoristas que estavam trafegando é que denunciaram as situações.

Durante a operação, também foram flagrados pela PRF Cascavel 614 motoristas trafegando acima da velocidade e ainda muitos motoristas utilizando o celular. “Percebemos que quando alguns entram no perímetro urbano e pegam a rede do celular acabam utilizando, mas muito insistem nesta prática que se compara a embriaguez ao volante, já que são segundos em alta velocidade sem atenção e é quando pode ocorrer a colisão ou uma saída de pista ou ainda um capotamento ou uma colisão frontal”, analisou.