Ônibus de viagem tombo, mata turista equatoriano e deixa 12 feridos

Cascavel e Paraná - Um grave acidente na noite de sexta-feira (05), por volta das 22 horas, no km 592 da BR-277, resultou na morte de um turista equatoriano de 66 anos e deixou outras 12 pessoas feridas. O acidente aconteceu após o ônibus em que viajavam, com um total de 35 passageiros, sair da pista e tombar. O veículo fazia a rota de Londrina para Foz do Iguaçu.

O acidente ocorreu em um momento de intensa neblina que comprometia a visibilidade na rodovia. Segundo relatos do condutor à Polícia Rodoviária Federal (PRF), além das condições climáticas adversas, o ofuscamento causado pelos faróis de veículos que trafegavam no sentido contrário o fez perder a referência da pista.

Equipes da PRF, resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram rapidamente mobilizadas para o local e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Os 12 feridos foram encaminhados para hospitais da região, alguns com ferimentos graves. Infelizmente, o homem de nacionalidade equatoriana não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O motorista do ônibus, que não sofreu ferimentos graves, foi submetido ao teste de etilômetro (bafômetro) pela PRF, e o resultado foi negativo para o consumo de álcool. Os passageiros que não se feriram receberam apoio da empresa responsável pelo transporte para seguir viagem ou retornar às suas cidades de origem.

A via marginal da pista no sentido Foz do Iguaçu ficou interditada durante parte da noite para o trabalho das equipes de resgate e para a remoção do veículo.