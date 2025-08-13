Oficial detalha resgate de crianças na BR-369: "Fugiram de casa, estavam com frio e calçando apenas chinelos"

Corbélia - O tenente coronel Gustavo Daledone Zancan, Comandante do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) gravou um vídeo para dar mais detalhes sobre o resgate de duas crianças que foram encontradas na BR-369, entre Corbélia e Ubiratã. Assista o vídeo abaixo:

Os meninos, de 7 e 11 anos, foram avistados por uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual. Conforme os militares, as crianças estavam a pé caminhando pela rodovia, por volta das 2h da madrugada. Os termômetros marcavam 7º graus e os meninos informaram que estavam cansados e com muito frio.