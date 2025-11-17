Cascavel - A Polícia Civil do Paraná, por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel, deflagrou na manhã deste domingo, 16 de novembro, a Operação “Domingo Fechado”, que resultou na prisão preventiva de um homem de 60 anos investigado por crimes de estupro de vulnerável.

As investigações tiveram início em setembro de 2025, após denúncia realizada por familiar das vítimas. Segundo o inquérito policial, as vítimas – duas adolescentes de 14 e 9 anos, enteada e filha biológica do investigado – teriam sido submetidas a abusos sexuais reiterados ao longo de anos.

Durante as investigações, foram realizados procedimentos de escuta especializada com as vítimas, em conformidade com a Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

Prisão Preventiva e Busca

Com base nas provas colhidas durante a investigação, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado, bem como pela busca e apreensão em sua residência. Os mandados foram cumpridos na manhã deste domingo. Durante a busca, foram apreendidos dois aparelhos celulares que serão submetidos à perícia para extração de dados que possam subsidiar a continuidade das investigações.