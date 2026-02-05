Na fronteira: Receita Federal apreende R$ 137 mil em medicamentos emagrecedores em ônibus de linha

Foz do Iguaçu - Durante fiscalização de rotina realizada pela Receita Federal em Foz do Iguaçu, no dia 20 de janeiro, um ônibus de linha regular que fazia o itinerário Foz do Iguaçu–Londrina foi abordado. O veículo estava transportando aparelhos eletrônicos e medicamentos emagrecedores em condições impróprias.

Na data de ontem, 4 de fevereiro, após a conclusão dos procedimentos de fiscalização, foram apreendidas 706 ampolas de medicamentos emagrecedores, de importação proibida e sem resfriamento apropriado. Os produtos estavam ocultos nos bancos de passageiros e dentro de volumes não identificados no bagageiro do coletivo.

Os medicamentos totalizaram R$ 137.343,91.