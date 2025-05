Mulher que tentou matar os sogros a facadas em Capitão é condenada a 25 anos de prisão

Capitão Leônidas Marques - O Tribunal do Júri de Capitão Leônidas Marques, no Oeste do estado, condenou a 25 anos e 8 meses de prisão uma mulher denunciada pelo Ministério Público do Paraná por tentativa de homicídio. Ela tentou matar seus sogros – um casal de idosos com 75 e 72 anos na época – no dia 26 de setembro de 2024.

Segundo apurado, a ré, agora condenada, atacou as vítimas com uma faca, causando-lhes graves lesões no pescoço, porque as vítimas teriam descoberto que ela vinha se apropriando de recursos de suas contas bancárias.

A tentativa de homicídio ocorreu após a autora ser impedida de continuar acessando os recursos e ser questionada sobre os desvios. O crime foi cometido na casa das vítimas, que sobreviveram graças à intervenção de terceiros e o pronto atendimento médico. Após a agressão, ela fugiu e incendiou o veículo que utilizava, mas foi presa em flagrante e confessou o crime.