Cascavel - Em continuidade às diligências sobre o homicídio de Edmilson Mendes dos Santos, após troca de informações entre a Delegacia de Homicídios de Cascavel (PCPR) e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), no início desta tarde foi realizada a prisão de uma mulher envolvida neste crime.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Cascavel (DH) apuraram que o assassinato foi cometido por um casal que utilizava uma motocicleta para a locomoção e fuga. Com base nos elementos de informação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de ambos os envolvidos.

Enquanto o homem foi detido na noite de ontem (22) no centro de Cascavel, a equipe da DH já tinha identificado que a mulher havia fugido para outro estado, escondendo-se na cidade de Casca (RS).