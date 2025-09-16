Mulher é presa por cultivo de maconha em Cascavel

Cascavel - Uma mulher foi presa na tarde desta terça-feira (16) em Cascavel, após a Polícia Militar encontrar pés de maconha em sua residência, localizada na Rua Tupinambás, no bairro Santa Cruz. A prisão ocorreu por volta das 13h30min, depois de uma denúncia anônima.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram diversas plantas que, segundo a corporação, eram análogas à maconha, no quintal da casa. A moradora, ao ser abordada, confessou ser usuária e disse que as plantas teriam nascido após ela descartar restos do entorpecente no quintal.