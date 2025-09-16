Mulher é presa por cultivo de maconha em Cascavel

Cascavel - Uma mulher foi presa na tarde desta terça-feira (16) em Cascavel, após a Polícia Militar encontrar pés de maconha em sua residência, localizada na Rua Tupinambás, no bairro Santa Cruz. A prisão ocorreu por volta das 13h30min, depois de uma denúncia anônima.
Ao chegarem ao local, os policiais avistaram diversas plantas que, segundo a corporação, eram análogas à maconha, no quintal da casa. A moradora, ao ser abordada, confessou ser usuária e disse que as plantas teriam nascido após ela descartar restos do entorpecente no quintal.
Com autorização da moradora, a equipe policial realizou buscas e encontrou nove gramas da droga em sua bolsa, que ela afirmou ser para consumo próprio. No quintal, foram localizadas três plantas grandes e duas pequenas.
Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada, juntamente com a droga e as plantas apreendidas, para a 10ª Central Regional de Flagrantes, onde as medidas cabíveis foram tomadas.