MP oferece a denúncia após conclusão do inquérito pelo Nucria

Cascavel e Paraná - Cascavel – O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da 15ª Promotoria de Justiça de Cascavel, ofereceu denúncia contra o padre Genivaldo Oliveira dos Santos, 42 anos, investigado por crimes sexuais – que identificou ao todo 21 crimes contra 13 vítimas do padre, a menor delas, com 12 anos na época dos crimes cometidos e a maior com 48 anos. Na segunda-feira (29), o Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) concluiu o inquérito da “Operação Lobo em Pele de Cordeiro”.

Na denúncia, oferecida nesta sexta-feira (3), e que está sob sigilo, o MPPR detalha oito crimes de estupro de vulnerável, cinco de importunação sexual, dois de violação sexual mediante fraude (um consumado e um tentado), cinco de tráfico de drogas (na modalidade ministrar/induzir e vender) e um de entrega de substância nociva à saúde destinada a fim medicinal.

Além da condenação do religioso afastado às penas de prisão previstas em lei, a Promotoria de Justiça requer o pagamento de indenização – a título de reparação por danos materiais e morais – para cada uma das vítimas. Os valores individuais solicitados variam entre R$ 20 mil e R$ 150 mil. O MPPR requereu ainda a manutenção da prisão preventiva do denunciado, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos mesmos termos da decisão judicial que converteu a prisão temporária em preventiva.

Requerimentos

Parte dos fatos inicialmente apurados foi arquivada parcialmente em função da prescrição e da insuficiência probatória para o oferecimento da denúncia. No caso, surgiram, no curso da investigação, notícias da prática de crimes contra a dignidade sexual supostamente cometidos por outro religioso, que é o falecido Arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos, porém, não houve medidas criminais quanto a esses fatos, porque o suposto autor é pessoa falecida, motivo pelo qual foi requerida a extinção de sua punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Na denúncia, em que o MPPR faz um total de 25 requerimentos, é solicitado que a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel apure supostas práticas dos crimes de charlatanismo e ainda do exercício irregular da medicina e violação sexual mediante fraude por parte do padre afastado. Para o Nucria, o MPPR requer a continuidade das investigações visando apurar, ainda, suposta prática de crime contra a dignidade sexual, que teria ocorrido em um seminário no município, com indícios de autoria a serem apurados cometidos por outro investigado.

Outra investigação ocorre paralela pela Delegacia de Polícia de Campo Mourão que ainda apura outros crimes contra a dignidade sexual de outro sacerdote.

Transferência e Apurações

Transferência

A 15ª Promotoria de Justiça de Cascavel solicitou à 10ª Promotoria de Justiça a abertura de procedimento junto à Vara de Corregedoria dos Presídios para apurar as razões da transferência do denunciado ao Complexo Médico Penal, em Curitiba. A mudança ocorreu em 15 de setembro, durante as investigações, sem ciência prévia ou posterior da autoridade policial, ministerial ou judicial. O denunciado continua detido neste local.