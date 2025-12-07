Motorista que atropelou e matou pedestre é preso

Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, comunica a autuação em flagrante delito de um masculino pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez ao volante (Art. 302, § 3º do CTB).

O indivíduo foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (6), na BR-277, altura do km 583 (próximo ao Autódromo), após atropelar a vítima A.A.S, que veio a óbito no local.

As diligências preliminares no local, feitas pela equipe do GDE-PCPR e pelos PRF’s, apontam para um cenário de extrema imprudência. Após a colisão, a vítima foi encontrada a uma distância de 116 metros do acidente, o que, somado aos danos no veículo, indica que o condutor trafegava em velocidade incompatível com a via, cuja velocidade máxima permitida no trecho era de 80 km/h.