Motociclista morre após colidir contra árvore na Avenida Brasil

Um motociclista de 30 anos morreu na madrugada deste domingo (27) após um grave acidente na Avenida Brasil, em Cascavel. Ele seguia sentido Bairro FAG, quando nas proximidades do Ecopark Oeste perdeu o controle da moto e colidiu frontalmente contra um coqueiro no canteiro central da via.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local, antes da chegada dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo os primeiros levantamentos, a vítima apresentava politraumatismo. O motociclista foi identificado como Tiago Amaral. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames necessários.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área e auxiliar no controle do tráfego. Uma das faixas da avenida, no sentido Centro, precisou ser interditada. A Polícia Científica também esteve no local e deve realizar perícia para ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.