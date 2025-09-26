Mortos em Icaraíma: Advogado insiste na inocência dos Buscariollo e diz que eles não vão se entregar

Paraná - A defesa de Antonio Buscariollo e Paulo Ricardo Buscariollo, pai e filho apontados como principais suspeitos pela morte dos quatro homens em Icaraíma, voltou a negar a participação deles no crime, por não estarem na cidade no dia em que as mortes teriam acontecido. Ambos permanecem foragidos desde o início das investigações.

Segundo o advogado Renan Farah, que representa a família, o laudo pericial reforça a tese da defesa ao indicar que as vítimas sofreram traumatismos antes de morrer. “O laudo do corpo está demonstrando que houve traumatismos antes. Então, necessariamente, houve uma certa tortura, um cárcere, e depois a morte”, afirmou.

Farah sustenta que os Buscariollo não estavam em Icaraíma no momento do crime.

“Eles já tinham saído de lá, prestado depoimento em delegacia, já tinham sofrido ameaças e, por isso, fugiram. Quem matou continuou na cidade e fez isso. A investigação está caminhando cada vez mais para demonstrar a negativa de autoria”, disse.

O advogado ainda classificou como fake a informação de que seus clientes iriam se apresentar às autoridades. “Não há essa intenção no momento”, afirmou.