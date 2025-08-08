Mistério: Polícia divulga imagem de grupo desaparecido após encontro em padaria de Icaraíma

Paraná - A 7ª Subdivisão Policial de Umuarama divulgou nesta sexta-feira (8) imagem de uma câmera de segurança que mostra os quatro homens desaparecidos em Icaraíma. A gravação foi feita por volta das 10h de terça-feira (5) em uma padaria do município, poucas horas antes de cessarem os contatos com familiares.

Os desaparecidos são Alencar Gonçalves de Souza, morador da cidade, e os paulistas Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso. Equipes utilizam cães farejadores e contam com o apoio aéreo do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que sobrevoa a região de Icaraíma.

De acordo com a Polícia Civil, Alencar teria contratado os três para serviços de cobrança, com o objetivo de reaver valores de uma negociação envolvendo uma propriedade rural no distrito de Vila Rica do Ivaí. O montante não foi confirmado.