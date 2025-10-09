O aparecimento de casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol em todo o país tem colocado em alerta os órgãos de saúde e de fiscalização, que estão trabalhando nos bastidores para tentar identificar possíveis problemas com a adulteração de bebidas. Em Cascavel, uma ação do Procon, 10ª Regional de Saúde e outros órgãos realizou uma fiscalização em uma distribuidora de bebidas da cidade.

Lucas Fracaro, procurador-chefe do Procon de Cascavel, disse que os servidores ficaram durante todo o dia analisando o local e cerca de dez garrafas de uísque foram apreendidas durante a operação. “Esta investigação está sob sigilo e ainda estamos analisando a questão da adulteração para posterior encaminhamento aos demais órgãos para as devidas tipificações, tanto a questão criminal, quanto as sanções administrativas”, relatou.

Fracaro disse que a fiscalização foi motivada por um caso de intoxicação registrado em Curitiba, já que a vítima teria ingerido uma bebida cuja origem seria uma distribuidora de Cascavel. Não há indícios de envolvimento direto do dono da distribuidora, mas há suspeita de que o produto recebido por ele já tenha chegado adulterado e mesmo com as notas fiscais, o que chamou a atenção foi de que a carga foi enviada de Curitiba para Cascavel e, depois retornou a Curitiba.

Segundo ele, as garrafas apreendidas foram encaminhadas para a análise do Ministério da Agricultura e Pecuária já que foram encontradas as irregularidades. Além disso, outros locais ainda serão investigados em um trabalho conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal, reforçando que pessoas que tenham informações podem repassar aos órgãos que prontamente farão a fiscalização devida.

Crime

A intoxicação por metanol surgiu no país devido à adulteração criminosa de bebidas alcoólicas, onde o metanol foi adicionado para baratear o custo e aumentar o volume de bebidas falsificadas. Além disso, pode ter surgido devido à contaminação em garrafas reutilizadas, sendo que esta substância – um álcool industrial altamente tóxico – causa intoxicações graves e ainda pode levar à morte, sendo que o problema maior está em bebidas destiladas.

Mais casos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná atualizou, nesta quarta-feira (8), as informações sobre os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas no Estado. Três novos casos são considerados suspeitos. Um homem de 30 anos e uma mulher de 17, residentes de Curitiba, e um homem de 20 anos, residente de Piên, que fica na Região Metropolitana de Curitiba. Todos estão internados e alegam ter ingerido bebida alcoólica.