Mais de R$ 1 milhão: Receita Federal apreende medicamentos emagrecedores e celulares na BR-277

Cascavel - Durante fiscalização de rotina realizada pela Receita Federal no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-277, no município de Santa Terezinha de Itaipu, no dia 10 de janeiro, um ônibus de linha que fazia o itinerário Foz do Iguaçu–Londrina foi interceptado por volta das 22h10, transportando aparelhos eletrônicos e medicamentos emagrecedores em condições impróprias.

Na manhã desta sexta-feira (30/01), após a conclusão dos procedimentos de fiscalização, foram apreendidas 704 ampolas e 04 canetas de medicamentos emagrecedores. Os produtos estavam ocultos no interior dos estofados das poltronas e em uma lixeira localizada sobre o motor do ônibus, área quente que eleva a temperatura dos produtos, podendo comprometer sua conservação e representar risco à saúde em caso de uso clandestino.

Os medicamentos totalizaram R$ 602.414,66, e o valor total da apreensão foi R$ 1.206.171,49.