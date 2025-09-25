Mais de 750 kg de maconha são apreendidos em caminhão pela PM em Francisco Beltrão

Francisco Beltrão e Paraná - A Polícia Militar do Paraná, através de equipes do 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), realizou nesta terça-feira (24) uma operação que resultou em uma grande apreensão de drogas no município de Francisco Beltrão, na região Sudoeste.

A ação ocorreu após troca de informações entre as forças de segurança, que possibilitaram a abordagem de dois caminhões. Durante a verificação, os policiais perceberam forte odor de maconha em um dos veículos. Diante da suspeita, foi acionada a equipe do Canil, que confirmou a presença de entorpecentes.

Apreensão de 751 kg de Maconha

Em seguida, foi realizado o descarregamento da carga de grãos e constatado que ambos os semi-reboques possuíam fundos falsos. Após a abertura, foram encontrados diversos tabletes de substância análoga à maconha, que totalizaram 751 quilos.