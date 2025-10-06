Mais de 450 mortes nas rodovias federais do Paraná até setembro, aponta PRF

Paraná - Até setembro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná registrou uma desaceleração na alta de mortes por sinistros de trânsito. Até junho, os dados apontavam aumento de mais de 8% em comparação com 2024. Com os registros do terceiro trimestre, a alta caiu para 1,8%.
Apesar da leve melhora, os números seguem alarmantes. Mais de 600 vidas foram perdidas nas rodovias federais do estado em 2024. Em 2025, até setembro, foram 453 mortes, contra 444 no mesmo período do ano anterior.
“Grande parte dessas mortes poderia ser evitada. Muitos óbitos estão ligados a comportamentos inadequados, como excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas e desatenção”, destaca Fernando César Oliveira, superintendente da PRF no Paraná.
A PRF também reforça que divulgar esses dados faz parte do compromisso com a transparência e serve de alerta para toda a sociedade sobre a necessidade de mudança de comportamento no trânsito.
Desde 2018, quando foram registradas 494 mortes, os números vêm crescendo no Paraná, rompendo com a tendência de queda observada anteriormente.
Menos colisões frontais, mais velocidade
Atropelamentos e colisões frontais, que puxaram os números do primeiro semestre, perderam força no terceiro trimestre. Esses dois tipos de acidente representavam mais de 50% das mortes até junho e agora respondem por 47% das ocorrências. Ainda assim, causaram 71 mortes.
Por outro lado, o excesso de velocidade aumentou 38% em relação a 2024. Já as ultrapassagens proibidas caíram cerca de 37%. De janeiro a setembro deste ano, foram registradas 9.905 ultrapassagens irregulares e 391.076 autuações por excesso de velocidade.
Ações e expectativas para o fim do ano
No segundo semestre, a PRF intensificou ações de segurança viária, com reforço na fiscalização, combate à embriaguez ao volante e campanhas educativas como parte da Semana Nacional do Trânsito.
Também houve melhorias na sinalização e intervenções de concessionárias, que podem ter contribuído para a estabilização dos números.
Mesmo com sinais positivos, a PRF alerta para os riscos do último trimestre do ano, que concentra períodos críticos como feriados prolongados e festas de fim de ano — tradicionalmente marcados por aumento nos acidentes graves.
Recomendações para um Trânsito Mais Seguro
A instituição reforça que os bons resultados dependem, sobretudo, da condução responsável, com respeito aos limites de velocidade, não dirigir sob efeito de álcool e realizar ultrapassagens seguras.
Fonte: PRF