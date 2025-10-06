Mais de 450 mortes nas rodovias federais do Paraná até setembro, aponta PRF

Paraná - Até setembro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná registrou uma desaceleração na alta de mortes por sinistros de trânsito. Até junho, os dados apontavam aumento de mais de 8% em comparação com 2024. Com os registros do terceiro trimestre, a alta caiu para 1,8%.

Apesar da leve melhora, os números seguem alarmantes. Mais de 600 vidas foram perdidas nas rodovias federais do estado em 2024. Em 2025, até setembro, foram 453 mortes, contra 444 no mesmo período do ano anterior.

“Grande parte dessas mortes poderia ser evitada. Muitos óbitos estão ligados a comportamentos inadequados, como excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas e desatenção”, destaca Fernando César Oliveira, superintendente da PRF no Paraná.

A PRF também reforça que divulgar esses dados faz parte do compromisso com a transparência e serve de alerta para toda a sociedade sobre a necessidade de mudança de comportamento no trânsito.

Desde 2018, quando foram registradas 494 mortes, os números vêm crescendo no Paraná, rompendo com a tendência de queda observada anteriormente.

Menos colisões frontais, mais velocidade

Atropelamentos e colisões frontais, que puxaram os números do primeiro semestre, perderam força no terceiro trimestre. Esses dois tipos de acidente representavam mais de 50% das mortes até junho e agora respondem por 47% das ocorrências. Ainda assim, causaram 71 mortes.